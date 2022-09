La Lituanie adore son rôle d’outsider

Difficile de trouver un parcours plus chaotique vers les phases finales que celui de la Lituanie, dans cet EuroBasket 2022. En très mauvaise posture après leurs trois premiers matches, tous perdus, les coéquipiers de Jonas Valanciunas sont tout de même parvenus à sauver leur peau au bout du compte.

D’abord, c’est la France qui leur a filé un petit coup de main, en s’imposant contre la Bosnie-Herzégovine. Et ensuite, la Lituanie a assuré son destin dans la compétition, en s’imposant successivement contre la modeste Hongrie, puis contre cette même Bosnie, dans une finale pour la quatrième place, synonyme d’ultime strapontin qualificatif pour le tour suivant.

Quatrième du Groupe B, la Lituanie va donc affronter le premier du Groupe A, l’Espagne, en 1/8 de finale. Une affiche magnifique sur le papier, qui ressemble quand même à un cadeau empoisonné pour Sergio Scariolo et ses hommes… Leaders d’un Groupe A assez modeste, les joueurs espagnols doivent se coltiner, dès la sortie des poules, une formation lituanienne revancharde, sortie du groupe le plus relevé et donc préparée à l’adversité.

Rien à perdre, tout à gagner

En tout cas, Marius Grigonis est formel : la Lituanie est dans une position confortable, compte tenu des conditions dans lesquelles elle a arraché sa qualification, et il ne sera pas bon de les jouer au prochain tour…

« C’est une bonne chose, que nous soyons considérés comme des outsiders. Car la pression n’est alors pas sur nous, mais sur nos adversaires » a déclaré l’arrière de la Lituanie. « Nous prenons les matches les uns après les autres, en essayant de tous les gagner. Mais c’est certain : personne ne veut nous croiser en phases finales. »

Sur ce point, difficile de contredire le futur joueur du Panathinaikos, si précieux durant le premier tour avec des moyennes de 15.8 points, 4.4 rebonds et 3.4 passes : la position d’outsider de son équipe est assurément un point positif, après une phase de poules stressante.

Plus vraiment considérée comme un taulier du tournoi, la Lituanie peut ainsi frapper fort, quand personne ne s’y attend. Mais entre la théorie et la pratique, il y a un monde, et il faudra, dans un premier temps, s’occuper de l’Espagne, globalement convaincante au premier tour malgré un effectif moins clinquant que par le passé.

« Nous avons encore des batailles à venir, et quelques jours pour s’y préparer. Je suis excité » a-t-il ainsi conclu.