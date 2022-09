Les Bulls conservent Malcolm Hill

Alors que le « training camp » débute à la fin du mois, les Bulls en sont au stade des finitions de leur effectif : The Athletic annonce que Malcolm Hill a signé un « two-way contract » avec la franchise de Chicago.

Un local de l’étape, puisqu’il est natif de la région (Fairview Heights) et a effectué son cursus NCAA à la fac’ d’Illinois entre 2013 et 2017, l’ailier de 26 ans a joué sa première saison en NBA l’an dernier. Une saison débutée à Atlanta, au moment où les Hawks étaient sévèrement touchés par la crise sanitaire durant l’hiver, puis bouclée à Chicago, d’abord par un contrat de 10 jours puis ensuite déjà par un « two-way contract ». Avant cet exercice rookie tardif, Malcolm Hill avait joué dans le championnat allemand, puis russe et israélien, entre autres.

En 16 matches avec les Bulls la saison dernière, il a compilé des petites moyennes de 3.4 points et 1.8 rebond. Tout de même suffisant, visiblement, pour convaincre les dirigeants de la franchise de lui redonner une place dans l’effectif, entre la G-League et la NBA.

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services d’un ou deux joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 matches en NBA.