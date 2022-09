Vincent Collet totalement furieux contre l’arbitrage

Ce France – Slovénie fut intense, spectaculaire, serré, mais aussi entaché d’une demi-douzaine de coups de sifflet suspects. Comme la faute antisportive sifflée contre Vincent Poirier, coupable d’un coup de coude involontaire sur le crane de Luka Doncic. Il y a eu des coups de sifflet oubliés parce que les arbitres avaient envie de laisser jouer, et Vincent Collet leur reproche surtout une faute (supposée) sur Elie Okobo en fin de match.

« Le basket-ball est un sport fantastique. Il est fantastique lorsque les joueurs peuvent décider (de l’issue du match). Lorsque le match était à égalité, ce n’était pas une faute normale sur [Elie] Okobo au milieu du terrain. C’était sans doute une faute antisportive. Et [Goran] Dragic a pu aller au panier après cette faute » a estimé le coach des Bleus, « Que puis-je dire ? Parler du match ? Quand vous voyez de telles choses comme ça. C’est impossible. C’est impossible que nous ayons les meilleurs joueurs, que le niveau du jeu soit élevé et que nous le voyions. Il faut que ce soit juste jusqu’à la fin. Je ne me plains jamais. Pendant tant d’années, je ne me suis jamais plaint. Mais ce soir, qu’est-ce que je peux dire à mes joueurs ? Les deux dernières fautes sur Okobo et [Evan] Fournier. On ne peut même pas saisir notre chance. Les arbitres retournent au vestiaire avec les sifflets dans leurs poches, sans aucune crainte ! Qu’est-ce qu’on peut faire ? C’est tout. »

Soutenu par Jean-Pierre Suitat, qu’on a vu très remonté au bord du terrain, Vincent Collet en a rajouté une couche en donnant quelques chiffres qu’il trouve déséquilibrés.

« Je participe à des compétitions internationales depuis 13 ans et je n’ai jamais vu ça », a-t-il poursuivi. « Nous réalisons 26 passes décisives et ils ont eu 11. On nous siffle 24 fautes, alors que nos adversaires en ont eu 16. Et dans les 32 premières minutes du match, la différence était de 22 à 8. Et je ne veux pas parler de ça… Je ne parle que des deux dernières fautes. La faute sur Okobo n’était pas normale. Nous n’avons pas ressenti de respect. La Slovénie a Luka Doncic, OK… Mais l’équipe nationale française a aussi réalisé des choses ces dernières années. Nous ne demandons pas un traitement différent. Nous voulons juste que les coups de sifflet soient corrects. »