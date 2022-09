Quand Luka Doncic compare les défenses FIBA et NBA

Luka Doncic a encore fait les gros titres mardi sur la planète basket avec une prestation XXL face à l’Allemagne à Cologne pour permettre à la Slovénie de prendre une option sur la première place du groupe B. Avec 36 points, 10 rebonds et 4 passes décisives au compteur, il a en effet été décisif dans le succès des siens, 88-80, avec notamment un quatrième quart-temps durant lequel il a dominé les débats.

Après la rencontre, Luka Doncic a mis en avant l’apport du groupe plutôt que sa production personnelle. Chacun a apporté sa pierre à l’édifice, comme Mike Tobey avec ses deux paniers à 3-points en début de deuxième quart-temps, ou Goran Dragic (18 points), également efficace au plus fort de la tempête, en fin de troisième quart-temps.

« On s’est bien battu, toute l’équipe était prête. Chaque joueur qui est entré sur le terrain s’est battu, qu’il joue une minute ou trente. Je suis vraiment fier de cette équipe », a-t-il déclaré. « Chaque joueur a joué de façon incroyable, à se battre sur toutes les possessions, ce n’est pas Luka Doncic qui y est parvenu, c’est la Slovénie. C’est incroyable, ce qu’on a fait aujourd’hui. C’était très dur d’affronter l’Allemagne en Allemagne devant 18 000 personnes. C’était un match très compliqué mais on a trouvé le moyen de l’emporter. Ça me rend très fier de cette équipe ».

La notion d’équipe plus importante

Même s’il a brillé individuellement, avec des paniers en mode « Luka Magic » où la Slovénie s’en est remise à son seul talent, Luka Doncic a également rappelé l’importance du collectif face aux défenses resserrées du basket FIBA.

Sur un terrain plus petit, les espaces générés par Goran Dragic à l’extérieur ou Mike Tobey en menace sous le cercle, comme sur sa claquette à l’entrée du money-time pour maintenir la Slovénie à +9, et le travail de sape de chaque joueur occulté par sa performance historique, sont d’autant plus précieux pour lui.

« Je pense qu’il y a de meilleurs défenseurs en NBA. Mais ici en Europe, la défense collective est plus impressionnante. Parce que le terrain est plus petit, que tu n’as pas pas la règle des trois secondes en défense. La défense collective est très importante ».