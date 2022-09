En signant à Portland, Gary Payton II avoue avoir privilégié l’argent

Au début du mercato, on pensait que Gary Payton II allait logiquement rester chez les Warriors. C’est Golden State qui avait donné sa chance au fils de l’ancienne légende des Sonics et à Golden State, il venait de remporter le titre face à Boston.

Pourquoi donc partir à Portland comme il l’a fait ? Pour des raisons financières, avant tout.

« Je devais prendre l’argent », concède-t-il au podcast de George Karl. « Je devais le faire. Ça n’a pas fonctionné avec les Warriors. J’aurais adoré revenir, mais ce n’était pas possible. C’est une histoire de timing et de business. Donc je devais prendre cette somme. »

Les Warriors étaient dans le rouge financièrement et n’ont pu proposer « que » 6.4 millions de dollars par saison à leur arrière. Portland avait mieux, avec 8 millions par an et Gary Payton II a donc signé chez les Blazers.

Et si GPII a joué à Oregon State en université, il assume ne pas avoir choisi Portland pour le côté affectif. Mais bien pour le salaire.

« J’adore l’Oregon. Portland, c’est génial. J’ai fait deux ans à l’université. Mais j’avais l’intention de prendre l’argent, peu importe la franchise en question » répond-il ainsi de façon très honnête.