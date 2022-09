Boston pense à Carmelo Anthony

Qui va remplacer Danilo Gallinari sur le banc des Celtics ? Les dirigeants pensaient avoir réalisé l’un des meilleurs coups de l’été en récupérant l’Italien, mai malheureusement son genou gauche n’a pas tenu et cette nouvelle déchirure d’un ligament croisé pourrait lui coûter toute la saison.

Il va donc falloir le remplacer, et selon le Boston Globe, la piste Carmelo Anthony prend de l’ampleur en interne. À la fois parce que « Melo » a encore de beaux restes, mais aussi parce qu’il n’y a plus grand chose sur le marché sur ce poste, et qu’il faut agir vite. Markieff Morris aurait pu dépanner mais les Nets ont été plus prompts.

Aux Blazers, puis aux Lakers, l’ancien scoreur des Nuggets et des Knicks a démontré qu’il pouvait être efficace sur les postes 3 et 4, plus particulièrement en sortie de banc. C’est exactement ce que recherche Boston pour faire souffler Jayson Tatum, un joueur souvent comparé à… Melo justement.