Dirk Nowitzki impressionné par le niveau de jeu des Européens

Entre l’émergence de nouvelles places fortes comme l’Allemagne ou l’Ukraine, et l’attractivité hors du commun du trio Doncic-Antetokounmpo-Jokic, on vit peut-être l’un des meilleurs EuroBasket de l’histoire. Il ne manque qu’une équipe de France au niveau et une Espagne au complet pour que le tableau soit plus reluisant.

Pour Dirk Nowitzki, de passage à Milan après avoir assisté au début de la phase de groupes à Cologne, il y a de quoi être enthousiaste pour le basket européen et son développement.

Fan de Giannis Antetokounmpo…

« Le niveau de talent est encore plus élevé. Il y a plus d’équipes qui participent et le basket a fait un pas en avant au niveau mondial. Il y a d’abord un gros réservoir de talents, et trois Européens sont extraordinaires en NBA : Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic et Nikola Jokic », a-t-il déclaré. « La popularité et la présence médiatique ont augmenté. Les jeunes sont enthousiastes, et si le vivier de talents est plus grand, il y a plus de talents parmi lesquels choisir. Avec un peu de chance, le niveau général en Europe peut encore s’améliorer. Le niveau de qualité est vraiment bon, la façon dont ils lisent le jeu aussi. Je suis vraiment impressionné. Le niveau de compétence a atteint des sommets. C’est énorme. Ces gars sont bons et athlétiques. Nous sommes tous fiers de les voir s’améliorer ».

Difficile d’établir une hiérarchie entre les trois mastodontes tous droits arrivés de NBA, avec d’un côté un Nikola Jokic ultra dominant depuis deux saisons et qui se retrouve dans une sélection de Serbie taillée pour la gagne à l’Eurobasket, un Luka Doncic qui se présente à l’Euro en tenant du titre et incarne l’avenir de la ligue de l’autre côté de l’Atlantique et Giannis Antetokounmpo, qui prend également plaisir à se mesurer au basket européen et ses spécificités.

Si Dirk Nowitzki a évidemment un penchant pour Luka Doncic, avec qui il a joué pendant une saison à Dallas, c’est le « Greek Freak » qui semble le plus l’impressionner, notamment au regard de son parcours, sept ans après son premier EuroBasket en France, où il était encore loin d’être la superstar d’aujourd’hui.

« Il est incroyable. Quand je l’ai vu pour la première fois, c’était encore un gamin maigre. Il est devenu plus fort, et son niveau de jeu s’est amélioré. Il s’améliore chaque été. Il est déjà MVP et champion NBA. C’est un bon garçon, et il continue à s’améliorer. Je suis un de ses fans », a-t-il confié. « C’est l’un des meilleurs joueurs du monde et il l’a montré en tant que champion et MVP. Il est le premier à vous dire que vous pouvez toujours vous améliorer, mais si vous regardez ce qu’il a déjà fait à un si jeune âge, il est l’un des meilleurs ».

… en attendant Franz Wagner ?

À chaque Eurobasket son lot de surprises, et cette année, l’équipe d’Allemagne semble arrivée à maturité. De l’avis de la majeure partie des observateurs, Franz Wagner n’est pas étranger à la bonne tenue de sa sélection, et Dirk Nowitzki mise évidemment beaucoup sur le joueur du Magic à l’avenir.

« Nous sommes tous très enthousiastes sur son avenir, sa façon de lire le jeu, de shooter, de gérer les pick-and-rolls. Il est devenu plus rapide et plus athlétique. Il a fait un grand match contre la Lituanie. Nous allons prendre beaucoup de plaisir avec lui en Allemagne et à Orlando ».

Au regard du niveau affiché et des perspectives d’avenir pour les prochains EuroBasket, Dirk Nowitzki peut lui aussi dire qu’il a laissé le basket dans de bonnes mains !