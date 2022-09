La Serbie piétine la Finlande

Affiche intrigante dans ce Groupe D, pour boucler la cinquième journée de la compétition. La Serbie invaincue affronte la Finlande, qui figure parmi les outsiders, sous l’impulsion de Lauri Markkanen. Bien que favoris sur le papier, les Serbes doivent donc se méfier de leurs adversaires, puisque cet EuroBasket a montré que les « upsets » étaient de mise…

Mais les hommes de Svetislav Pesic ont bien l’intention de ne pas imiter la Slovénie, battue de manière inattendue par la Bosnie-Herzégovine, et montrent ainsi les muscles d’entrée. Malgré un début de match convaincant de la Finlande, portée notamment par un Edon Maxhuni bien en jambes, les joueurs serbes frappent fort sans tarder.

La relation entre Vasilije Micic et Nikola Jokic sur « pick-and-roll » fait évidemment des étincelles (16 points à deux), tandis que Nikola Kalinic monte aussi très vite en puissance (8 points). À l’issue du premier quart-temps, l’écart est ainsi assez logiquement conséquent en faveur des Serbes (33-22), qui ne ratent qu’un seul tir (9/10) !

La suite de la première période n’est que la continuité logique de ce qui vient de se produire au cours des minutes précédentes : le collectif serbe déferle, possession après possession, sur la défense finlandaise (19 passes décisives en première mi-temps). Et l’écart enfle alors progressivement : d’abord +18 (40-22) à l’entame du second quart-temps, puis +22 (46-24) et finalement +28 (62-34) à la pause ! Le cinq majeur de la Serbie compile 50 points, dont 9 points, 9 rebonds et 4 passes pour Nikola Jokic.

Après la pause, il n’y a rien à signaler de particulier tant la Serbie est en gestion. Le troisième quart-temps est néanmoins largement différent des deux précédents, puisque les deux formations resserrent leurs défenses et n’inscrivent que 14 points avec une réussite aux tirs inférieure à 40% des deux côtés. L’écart demeure cependant le même après la demi-heure (76-48), et dépasse même les 30 points, +34 exactement, à l’entame de la toute dernière minute, quand la Serbie atteint la barre des 100 points.

Au terme d’un match à sens unique du début à la fin, les Serbes restent ainsi invaincus (100-70), après trois sorties dans cet EuroBasket. Le niveau de jeu affiché collectivement par Nikola Jokic et sa troupe est globalement impressionnant, après les cinq premiers jours de compétition, et confirme que la Serbie est assurément l’un des grands favoris dans ce tournoi.

Serbia Tirs Rebonds Joueurs Min 2pts 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Dejan Davidovac 17:07 1/2 1/2 1/2 0 2 2 0 2 1 0 0 6 Nikola Kalinic 26:23 2/2 3/4 0/0 0 4 4 5 3 3 2 0 13 Vladimir Lucic 26:30 4/7 0/3 4/4 0 1 1 0 1 0 1 1 12 Dusan Ristic 04:23 1/2 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 Nikola Jokic 26:11 6/9 0/3 1/2 4 10 14 7 0 1 2 0 13 Nemanja Nedovic 22:53 4/5 2/5 0/0 0 1 1 3 1 1 2 0 14 Marko Jagodic-kuridza 15:03 2/2 1/1 0/0 3 1 4 2 4 0 2 0 7 Vasilije Micic 21:07 4/4 0/2 6/7 0 3 3 7 1 0 0 0 14 Marko Guduric 24:09 0/2 3/5 2/2 0 2 2 3 2 2 3 0 11 Ognjen Jaramaz 16:14 1/2 2/3 0/0 0 0 0 3 2 2 0 0 8 Nikola Milutinov Finland Tirs Rebonds Joueurs Min 2pts 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Miro Little 05:34 0/1 0/0 0/0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 Shawn Huff 18:52 3/5 0/2 0/0 0 1 1 0 2 0 0 1 6 Sasu Salin 20:43 0/1 2/3 0/0 1 5 6 2 3 1 2 0 6 Petteri Koponen 14:44 0/1 0/2 0/0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 Henri Kantonen 12:15 0/1 1/3 0/0 0 0 0 2 1 0 0 0 3 Mikael Jantunen 23:01 1/1 0/1 2/2 1 3 4 1 2 0 1 0 4 Elias Valtonen 18:40 2/3 1/3 3/3 1 1 2 1 1 2 2 0 10 Alexander Madsen 16:26 1/2 0/3 0/0 2 3 5 1 4 0 3 0 2 Edon Maxhuni 21:55 2/2 1/4 3/3 0 0 0 3 0 1 5 0 10 Lauri Markkanen 23:22 6/10 2/6 0/1 2 5 7 5 1 2 1 0 18 Ilari Seppala 14:30 0/0 2/5 1/1 0 0 0 4 2 0 1 0 7 Topias Palmi 09:58 2/3 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 1 0 4

