« Violet Frost », le nouveau coloris de la LeBron 20 !

Kevin Durant a glissé sur ses réseaux qu’il appréciait particulièrement la LeBron 20, prochain modèle signature à paraître du King. Pour marquer l’année qui célèbrera les 20 ans de LeBron James en NBA, Nike a en effet envoyé du lourd avec cette version aux antipodes de la LeBron 19.

Après un premier coloris entièrement rose, puis des variantes autour du vert pâle et du noir, c’est cette fois le coloris « Violet Frost » qui a fuité sur internet. La tige est principalement violette, marquée par deux logos « Swoosh » superposés en doré et bleu, tandis que les lacets sont assortis d’une bande rouge pâle et de finitions en jaune.

A noter que l’avant de la semelle intermédiaire laisse ressortir des motifs « bandana » en violet et blanc. En attendant une confirmation imminente du côté de Nike, ce coloris de la LeBron 20 est annoncé pour le 15 octobre prochain, au prix de 200 dollars.

(Via SneakerNews)

—

Commande sur basket4ballers.com la Puma Rise Nitro Sun Stream, enfilez l’énergie qui a déclenché une révolution dans le monde du basket. L’une des chaussures de jeu Air Jordan les plus légères à ce jour avec un coloris inspiré de Luka Doncic. Livraison et retour offert.