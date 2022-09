Alex Caruso dévoile ses petits trucs pour exceller en défense

Avec 1.7 interception et 3.4 ballons déviés en moyenne par match, 8.5 points alloués en moins sur 100 possessions lorsqu’il était sur le terrain, Alex Caruso aurait pu s’inviter dans une All-Defensive Team si sa saison n’avait pas été marquée par les blessures (41 matchs manqués).

Le joueur de Chicago n’en demeure pas moins un excellent défenseur. Interrogé par Basketballnews.com, il a accepté de livrer quelques uns de ses « tips », pour faire la différence en défense, à commencer par la gestion de l’espace, que ce soit l’utilisation des lignes de touche ou du placement de ses coéquipiers.

« Dans le basket professionnel, plus vous avez d’informations avant qu’une action ne se déroule, plus vous avez de chances de réussir un stop », a-t-il expliqué. « Le terrain est si grand et la ligne à 3-points est si éloignée. Et, de nos jours, tout le monde joue une attaque de type « pace-and-space » où l’on essaie d’écarter tout le monde et de profiter des matchups en un contre un. Pour moi, il s’agit simplement de créer des avantages pour moi-même. Ces gars sont si bons que même si j’essayais de les défier en un contre un, la tête haute, avec la meilleure défense de ma vie, ils pourraient quand même marquer. Donc pour moi, il s’agit juste d’essayer de créer un maximum d’avantages. Le meilleur avantage que vous avez en défense, ce sont vos coéquipiers, donc j’essaie de les utiliser au maximum, qu’ils en soient conscients ou non ».

Le « pick-and-roll », un jeu d’anticipation

Alex Caruso s’est également exprimé sur les situations de « pick-and-roll », où placement et anticipation restent les notions clés pour assurer une bonne défense.

« Il faut un peu d’anticipation et être capable de contrôler le joueur qui reçoit le ballon. S’il a une chance de te distancer, et que tu essaies de passer par-dessus l’écran, ça peut juste augmenter l’avantage du 2 contre 1 qu’ils essaient d’obtenir. Il s’agit juste d’anticiper, mais aussi d’essayer d’être comme un défenseur en NFL. Je n’essaie pas nécessairement de les battre de suite. Je veux juste m’assurer que je suis dans leur périmètre, que je bouge comme eux. Ensuite, une fois qu’on arrive au point d’écran, je me connecte à leur corps, hanche contre hanche, poitrine contre poitrine, et j’essaie simplement de traverser l’écran. Ça demande beaucoup d’entraînement. Pendant des années, je me suis battu à l’entraînement pour essayer de m’améliorer là-dessus, et ça m’a été utile ».

Parmi les poseurs d’écran les plus féroces qu’il a eu le malheur de croiser sur son chemin, Alex Caruso nomme d’abord Steven Adams et Jonas Valanciunas avant de citer un troisième nom, celui de Draymond Green, pour une raison particulière…

« Juste parce qu’il pose des écrans illégaux et qu’on le laisse s’en sortir », a-r-il glissé avec le sourire. « En défense, je fais moi-même probablement un plus de fautes par rapport à celles qu’on me siffle vraiment. Les arbitres ne peuvent pas siffler faute à chaque fois. Et là, tu sais que Draymond va finir par trouver Stephen Curry ouvert. Il va te rentrer dedans et les arbitres ne vont pas le signaler. Disons que sa capacité à être physique et à procurer des situations ouvertes pour ses coéquipiers est plutôt bonne ».