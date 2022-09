L’Allemagne reste impériale face à la Bosnie-Herzégovine

L’Allemagne a quasiment déjà validé son billet pour les huitièmes de finale de l’EuroBasket en s’imposant 92-82 face à la Bosnie-Herzégovine. Deux succès devraient suffire pour se qualifier, et les coéquipiers de Dennis Schroder ont fait le plein après deux matches. Devant 18 000 spectateurs, l’Allemagne a confirmé qu’elle possédait un groupe homogène avec cinq joueurs à 10 points et plus, mais aussi qu’elle avait du caractère.

Menés de 11 points en première mi-temps, les Allemands ont réagi en collant un 18-0 ! Une série qui rappelle le 18-3 infligé aux Français lors du premier match.

Malgré le gros match de Dzanan Musa, la Bosnie lâche prise, et l’écart atteint les 14 points à cinq minutes de la fin. Sauf que John Roberson climatise la salle avec un 3-points à trois minutes de la fin. Les Bosniens n’ont plus que six longueurs de retard (82-76) à l’entrée du « money time ». Ils y croient encore davantage quand Jusuf Nurkic bâche Franz Wagner, mais John Roberson loupe son 3-points derrière.

La Bosnie a laissé passer sa chance et l’agressivité de Dennis Schroder permet à l’Allemagne de reprendre 10 points d’avance à coups de lancers-francs. Ce sera l’écart final, et le meneur a assumé son rôle de leader avec 18 points à 5 sur 14 aux tirs, et 9 passes. Le banc a aussi fait du bien avec 50 points inscrits.

Dimanche, l’Allemagne mettra en jeu son invincibilité face à la Lituanie, tandis que la bande de Jusuf Nurkic affrontera la Slovénie.