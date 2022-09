Masai Ujiri réclame du temps pour la Basketball Africa League

Présent au Caire pour le camp « Basketball Without Borders » avec notamment Steve Kerr, Chauncey Billups, Willie Green, Chris Finch ou Wes Unseld Jr, Masai Ujiri a été interrogé sur la Basketball Africa League.

Lancée en 2020 avec le soutien de la NBA et de la FIBA, la compétition réunit 12 équipes africaines, avec pour objectif de développer le basket sur le continent… mais aussi de servir de palier pour que les meilleurs jeunes basketteurs africains puissent se développer avant de rejoindre la Grande Ligue par la suite.

Pour l’instant, cet objectif semble lointain car seuls deux joueurs (Anas Mahmoud, Evans Ganapamo) ont été invités par des franchises NBA à participer à la Summer League après leurs performances dans la BAL, et aucun n’a pu intégrer l’effectif pour la saison régulière dans la foulée. Mais pour Masai Ujiri, il n’y a pas vraiment de surprise.

« Pour l’instant, nous avons une ligue en deux phases avant les phases finales, donc il va falloir qu’elle devienne une ligue régulière, d’une certaine manière, et je sais qu’Amadou [Gallo Fall, le président du BAL] y travaille. Nous avons les bons ingrédients » assure-t-il à ESPN. « La vérité est que les ligues mettent du temps à se construire. La NBA a mis du temps à se construire. La Premiership [championnat d’Angleterre de rugby à XV] a mis du temps à se construire. Ces choses prennent beaucoup de temps – la WNBA a mis du temps à se construire. Cela ne se fait pas du jour au lendemain. Nous parlons simplement de la troisième saison [de la BAL]. »

D’autant que les meilleurs talents africains sont repérés en amont et partent généralement vers les Etats-Unis et l’Europe afin de se préparer au monde professionnel.

C’est donc un écosystème général qu’il faut construire, avec la Basketball Africa League à son sommet.

« Plus tard, le talent va peut-être mariner un peu sur le continent et l’objectif est de construire les choses afin que les joueurs soient intéressés par le fait de jouer dans la ligue ici. Même si, évidemment, la NBA est la plus grande ligue de basket dans le monde et les meilleurs talent iront y jouer pour le moment. »