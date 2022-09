Alors que la France débute son Euro 2022 ce soir (20h30, Canal+ Sport 360) face à l’Allemagne, c’est l’occasion pour les fans des Bleus de se plonger une dernière fois dans la préparation de la troupe de Vincent Collet.

Et rien de mieux pour cela que le format « Quotidien », filmé et monté par Tommy Hombert et Armand Lenoir.

Certes, les épisodes sont peut-être un peu courts (mais un format plus long devrait permettre de suivre les Bleus tout au long de la compétition) mais ils apportent un éclairage particulièrement intéressant sur ce qui fait la force de la structure tricolore, tant au niveau des joueurs, que du staff.

Épisode 1 – Retrouvailles

Épisode 2 – Entraînements

Épisode 3 – Discipline

Épisode 4 – Concurrence

Episode 5 – Intendance

Episode 6 – Hygiène de vie

Episode 7 – Vidéo

Episode 8 – Echauffement

Episode 9 – Jeux

Episode 10 – Soins

Episode 11 – Ambition