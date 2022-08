Les Rockets dévoilent un nouveau maillot aux allures des Sonics

Une à une, les franchises NBA dévoilent leurs tenues pour la saison à venir, et plus particulièrement leur maillot « Classic Edition ». A Houston, c’est Jalen Green qui s’y colle, et l’arrière des Rockets est apparu avec une tenue blanche, verte et jaune qui rappelle forcément les maillots des Sonics, ou du Jazz lorsqu’il évoluait à la Nouvelle Orléans.

Mais il ne s’agit pas d’un hommage à l’ancienne franchise de Seattle, mais à la création des Rockets il y a 55 ans. C’était en 1967 du côté de San Diego. On était loin du Texas et de la NASA, et les Rockets avaient des couleurs plus californiennes.

Pour la petite histoire, le premier choix de la franchise n’était autre que Pat Riley ! Un an plus tard, la franchise sélectionnera Elvin Hayes, qui deviendra l’un des meilleurs pivots de l’histoire.

C’est en 1971 que les Rockets prendront la direction de Houston, devenant au passage la première franchise texane de l’histoire de la NBA.