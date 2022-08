NCAA | Grosse tuile pour Dariq Whitehead

Si le début de leur saison est encore loin (le 7 novembre), les Blue Devils doivent déjà composer avec une absence de taille : le « freshman » Dariq Whitehead s’est en effet fracturé le pied droit ce lundi lors d’un entrainement, et il a été opéré dès le lendemain.

« Nous sommes heureux d’annoncer que l’opération de Dariq s’est correctement déroulée, il est désormais traité avec la meilleure attention par notre staff médical. Nous sommes confiants qu’il reviendra rapidement sur les terrains. » a ainsi déclaré Jon Scheyer, le successeur de Mike Kryzewski sur le banc de Duke.

Dariq Whitehead va désormais être immobilisé, très probablement jusqu’au début de la saison de son équipe au début du mois de novembre. De ce fait, il va manquer tous les entrainements durant les deux prochains mois, et devra ainsi s’intégrer au collectif sur le tas à son retour, tandis que les Blue Devils devront préparer leur saison 2022/23 sans un élément majeur, peut-être même le plus important de ce prochain exercice.

Pas idéal pour débuter sa première, et sûrement dernière saison universitaire.

Classé à la 3e position des meilleurs lycéens de la promotion 2022, Dariq Whitehead est effectivement très largement considéré comme un « one-and-done » : sauf cataclysme, il se présentera à la Draft 2023, qui s’annonce de très haut niveau, et sera un « lottery pick ».

Lycéen à la célèbre académie de Montverde en Floride, il y a compilé des moyennes de 17.1 points, 5.1 rebonds et 2.4 passes par match la saison passée, raflant notamment le trophée de « Player Of The Year » du circuit lycéen.

Crédit photo : Montverde Academy Athletics