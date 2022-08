Gregg Popovich retrouve Ettore Messina à Milan

Ambiance texane à Milan. Eurohoops rapporte qu’un certain Gregg Popovich s’est invité à l’entraînement de l’Olimpia, entraîné depuis plusieurs années par Ettore Messina. Celui-ci n’est autre que l’ancien bras droit du coach des Spurs, passé par San Antonio de 2014 à 2019.

Le technicien des Spurs était accompagné de James Borrego, l’ancien coach des Hornets ces quatre saisons et lui-même ex-membre du staff de l’équipe de San Antonio de 2015 à 2018. Les deux invités de marque ont assisté à l’entraînement et discuté avec le GM local, Christos Stavropoulos, les joueurs et le reste du personnel de l’équipe italienne. Équipe où évoluent quelques anciens NBAers (Kevin Pangos et Nicolo Melli)

« Vous apprenez toujours beaucoup de quelqu’un comme coach Pop’. C’est une légende vivante ! Il n’y a pas un jour où il ne vous surprend pas avec quelque chose de nouveau. Sa connaissance du basket et de la vie est si grande… C’était un vrai bonheur de pouvoir coacher à ses côtés », avait salué Ettore Messina cet été, regrettant toutefois que la grande ligue ne lui ait pas donné sa chance.

Ce n’est que le premier jour de la visite de Popovich à Milan puisqu’il assistera également à la phase de groupe de l’Eurobasket 2022 qui se tiendra sur place à partir du 2 septembre et qui verra notamment Giannis Antetokounmpo jouer avec l’équipe nationale grecque.