Equipe de France : le retour de Moustapha Fall pousse Mam Jaiteh vers la sortie

Après Andrew Albicy la semaine dernière, c’est au tour de Moustapha Fall de retrouver le groupe France. Touché lui aussi à la cuisse, le pivot de l’Olympiakos était aux soins depuis quatre semaines, et la Fédération annonce qu’il rejoindra les Bleus à Cologne ce lundi.

Pour lui faire de la place, Vincent Collet a choisi d’écarter Mouhammadou Jaiteh, et dans un communiqué l’entraîneur de l’Équipe de France remercie et félicite l’intérieur « pour son comportement exemplaire pendant toute la période de préparation avec l’Équipe de France, depuis fin juillet. J’avais prévenu dernièrement Mam du retour potentiel de Mous. Son sérieux et son abnégation ont été un véritable apport et un exemple pour nous tous ».

Sur la sellette il y a 10 jours, Théo Maledon et Terry Tarpey ont donc sauvé leurs places, et ils devraient, sauf blessures de dernière minute, faire partie de la liste définitive des douze joueurs pour l’EuroBasket, déposée avant le 31 août.

EFFECTIF DES BLEUS

Evan Fournier, Rudy Gobert, Andrew Albicy, Guerschon Yabusele, Timothé Luwawu-Cabarrot, Amath M’Baye, Vincent Poirier, Thomas Heurtel, Théo Maledon, Elie Okobo, Terry Tarpey et Moustapha Fall.