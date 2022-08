Pour son premier recrutement dans la promotion lycéenne de 2023, Mick Cronin remporte une victoire face au voisin et rival USC. Le coach des Bruins de UCLA a en effet réussi à sécuriser l’engagement de Devin Williams, ailier-fort originaire de la ville de Corona, située dans la banlieue Est de Los Angeles.

Classé eu 41e rang des meilleurs lycéens de sa promotion par ESPN, le futur Bruin avait reçu des offres de plusieurs programmes proches de sa région d’origine, comme UNLV, California, New Mexico State et San Diego State. Mais son « Final Two » était sans surprise composé des deux programmes emblématiques de la Californie, UCLA et USC.

« J’ai choisi UCLA car c’était le meilleur choix possible sur tous les plans, tant pour essayer de gagner un titre NCAA que pour me préparer à la NBA. J’ai le sentiment que Mick Cronin et le staff peuvent me pousser vers mes objectifs. » s’est justifié Williams. « Quand je suis arrivé sur le campus, c’tait vraiment comme si j’étais chez moi. »