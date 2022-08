Coupe du monde 2023 : la Finlande et la Côte d’Ivoire déjà qualifiées

On connaît déjà quatre des trente-deux nations qui participeront à la Coupe du monde 2023. Pays organisateurs, le Japon et les Philippines ont été rejoints dimanche par la Finlande et la Côte d’Ivoire.

Vainqueurs de l’Estonie, la Finlande de Lauri Markkanen est assurée de terminer aux trois premières places de son groupe. Sauf tremblement de terre, l’Allemagne et la Slovénie devraient l’accompagner.

Dans la zone Afrique, la Côte d’Ivoire a enflammé le public du Palais des Sports de Treichville en dominant le Cap-Vert. Invaincus, les partenaires de Souleyman Diabate peuvent déjà réserver leurs billets d’avion, et ils aborderont la prochaine fenêtre de qualification, en février, sans la moindre pression.

Dans la zone Asie, le Liban, la Nouvelle-Zélande et l’Australie ont la possibilité ce lundi de valider également leur billet pour la Coupe du monde.