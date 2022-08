Kristaps Porzingis en démonstration face à la Grande-Bretagne

Absente du prochain Euro, la Lettonie fait quand même parler d’elle. Quelques jours après sa victoire autoritaire face à la Turquie, dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde 2023, elle a enchaîné avec un succès plus étriqué face à la Grande-Bretagne (87-80), l’équipe la plus faible du groupe.

Comme face aux Turcs, Kristaps Porzingis a été le joueur le plus en vue. L’intérieur des Wizards a signé un deuxième double-double de suite avec 29 points (9/12 aux tirs) et 14 rebonds, en signant quelques finitions en force au cercle, dont une grosse claquette et un dunk « clutch » ligne de fond, à moins d’une minute du terme.

« Porzingis a fait un match incroyable, malgré une pression importante sur lui et une défense super agressive. Il a été notre point central constant, pour obtenir des lancers francs et générer de bons tirs pour lui-même et ses coéquipiers », a commenté l’entraîneur italien et sélectionneur de l’équipe lettonne, Luca Banchi.

Avec cinq victoires en six matches, la Lettonie domine son groupe dans lequel on trouve aussi la Grèce et la Serbie.

Impressionnant d’efficacité et de facilité, l’ancien joueur des Knicks a été principalement soutenu au « scoring » par Rihards Lomazs, plus adroit sur la ligne des lancers que dans le jeu (16 points à 3/12). Davis Bertans n’a pas été beaucoup plus inspiré niveau adresse (2 points à 1/6), tandis que l’ancien joueur NBA, Rodions Kurucs (8 points), a inscrit un layup décisif pour clore les débats.

En face, quatre joueurs ont dépassé la barre des 10 points, dont Myles Hesson, auteur d’une sortie complète (15 points, 8 rebonds et 8 passes). Après une défaite de 15 points face à la Belgique, la Grande-Bretagne n’est pas passée loin d’un petit exploit et d’une chance de se relancer au sein d’un groupe I très relevé.

Grâce à ce succès, et malgré les victoires de la Grèce et de la Serbie, la Lettonie reste seule en tête de ce groupe.

Classement groupe I