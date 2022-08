Les Hornets ont un oeil sur Elfrid Payton

Les Hornets sont à la recherche d’un meneur de jeu, et ce n’est pas certain que ce soit Kemba Walker. La piste est évoquée depuis que l’ancien meneur des Celtics et des Knicks est free agent, et ce serait évidemment une réunion attendue de beaucoup de fans.

Mais Walker, dont les problèmes physiques le plombent depuis deux ans, n’est pas le seul meneur dans le viseur du staff de Charlotte. On a aussi évoqué un retour d’Isaiah Thomas, très apprécié lors de son passage, et Marc Stein donne une 3e piste : Elfrid Payton. L’ancien meneur d’Orlando a souffert la saison passée, au point de vivre sa pire saison en carrière.

Bon an, mal an, Payton apportait régulièrement ses 10 points par match et sa demi douzaine de passes. Mais la saison passée, dans un poste de 3e meneur, il n’a pas vu le terrain chez les leaders de la conférence Ouest.