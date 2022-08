Nic Claxton vraiment heureux que Kevin Durant reste aux Nets

Quand on joue aux Nets, on sait qu’on vit dans l’incertitude permanente avec des rumeurs quasi quotidiennes, des échanges retentissants, et cet été, Kyrie Irving et Kevin Durant ont animé la « free agency ». Finalement, la direction n’a pas cédé, et le GM Sean Marks est parvenu à les convaincre de rester à Brooklyn. Une issue qui soulage et satisfait Nic Claxton.

« J’ai appris la nouvelle (mardi) comme tout le monde, et je suis très heureux« , a-t-il réagi dans le New York Post. « C’est excitant de savoir qu’il revient avec nous. Je sens que nous allons avoir un très, très bon groupe. On a juste à rassembler tout le monde et à rester soudés. »

Pour le jeune intérieur, le talent ne fait pas tout et il faudra créer un collectif et une identité. « Sur le papier, nous avons certainement quelques uns des meilleurs talents de la ligue, mais comme nous l’avons vu dans le passé, il faut plus que cela. Nous devons donc nous rassembler et travailler tous ensemble vers le même objectif, qui est de gagner le championnat. »

Et comment a-t-il vécu ces rumeurs de transfert ?

« Il fallait juste être en mesure de faire taire les bruits extérieurs » poursuit-il. « Depuis que je suis ici, il se passe toujours quelque chose. Mais nous devons simplement être capables de faire taire ces bruits et de nous concentrer sur ceux qui sont là, et se concentrer sur l’amélioration, la construction sur et en dehors du terrain« .

Un discours de vétéran alors qu’il n’a que 23 ans.