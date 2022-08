L’uniformisation de la ligne à 3-points n’est pas pour demain

Sur son site internet, la FIBA fait le point sur les principales différences de règles entre la NBA, la NCAA et elle. Temps de jeu, « goaltending », fautes individuelles… Ces différences sont encore nombreuses, ce qui ne facilite pas toujours la lecture du jeu pour le néophyte. « L’écart entre les règles a vraiment été réduit ces dernières années », estime toutefois Andreas Zagklis.

Le secrétaire général de la FIBA considère que, « outre la taille du terrain et la ligne à 3-points, il y a très peu de règles fondamentales qui diffèrent. Ce que nous ne pouvons pas oublier est que nous appliquons un seul règlement pour le monde entier, de la finale de la Coupe du monde aux ligues jeunes, alors que la NBA ne réglemente que 30 enceintes (franchises). »

« Et nous devons également tenir compte de la NCAA, qui a décidé de se rapprocher des règles de la FIBA », ajoute le responsable en faisant visiblement référence à une mesure en date de juin 2019 : l’adoption par la ligue universitaire de la ligne à 3-points FIBA. La commission chargée des règles du basket universitaire avait décidé d’adopter cette ligne avec un arc de cercle à 6,75 mètres du panier, et non plus à 6,32 mètres. C’est 50 centimètres plus près que la ligne NBA, placée à 7,25 mètres.

« On se rapproche, on travaille pour nous rapprocher, aussi près que possible. Mais au final, ce ne sera peut-être pas possible d’un point de vue logistique », poursuit Andreas Zagklis en s’arrêtant sur cette ligne à 3-points : « Il suffit de se rendre sur l’un des terrains de votre quartier. Vous verrez encore la ligne à 3-points à 6,25 mètres (ndlr : la précédente distance) et vous vous direz que cette ligne doit être déplacée sur des dizaines de millions de terrains de la communauté basket mondiale. »

On en déduira que l’uniformisation internationale de cette ligne à 3-points n’est pas pour demain.