A OKC, on essaie de positiver…

La saison n’a pas encore commencé que le Thunder sait déjà qu’elle sera galère. Jeudi, la franchise a annoncé que Chet Holmgren s’était blessé au pied, et que l’opération l’empêcherait de jouer cette saison. C’est déjà arrivé à des rookies superstars dans le passé comme Blake Griffin, Ben Simmons et Joel Embiid. Sans aller jusqu’à dire que c’est un mal pour un bien, Sam Presti essaie de positiver.

« Il en ressortira quelque chose de positif » assure le GM du Thunder, qui précise que Holmgren a déjà repris la musculation et les exercices de tir sans exercer de pression sur son pied. « Il va s’améliorer en devenant plus costaud, en voyant les choses différemment, en découvrant la NBA. Tout cela va se faire. Il va être capable de tirer. Il va être capable de faire beaucoup de choses avec le ballon. »

Il n’empêche que le Thunder va oublier ses ambitions de playoffs et le groupe, quasi inchangé, sait que l’objectif sera, comme en 2022, de décrocher le 1er choix de la Draft 2023. Presti ne le dira jamais, mais il reconnaît que la tâche s’annonce compliquée.

Plutôt Gred Oden ou Joel Embiid ?

« Nous devons simplement nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, et je pense que nous avons un groupe de gars qui va continuer à s’améliorer pendant un bon moment » poursuit-il. « Mais nous sommes toujours en train d’escalader la montagne de la Conférence Ouest, et nous devons voir où cela nous mène. »

Quant à Holmgren, il va rester au bord du terrain, à espérer qu’il n’y aura pas de rechute. « Je ne crois pas que manquer la première année va vraiment changer la suite » positive Presti. Les exemples de Joel Embiid et Blake Grffin prouvent effectivement qu’on peut réussir une grande carrière malgré une saison rookie blanche.

Mais d’autres ont eu beaucoup plus de mal à s’en remettre, et on pense à Greg Oden et Nerlens Noel. Pour Ben Simmons et Michael Porter Jr, le bilan est finalement mitigé puisqu’ils ont enchaîné les blessures.