La super attaque du Canada fait plier l’Argentine

Le Canada poursuit son parcours parfait dans ces qualifications pour la Coupe du monde 2023, avec une septième victoire en sept matches. Shai Gilgeous-Alexander et ses coéquipiers continuent aussi d’enfiler les paniers, en passant presque 100 points à l’Argentine (99-87).

Les hommes de Nick Nurse ont bien démarré cette rencontre, en prenant les commandes dans le premier quart-temps avec un très bon Kelly Olynyk. En second quart-temps, ils enfoncent le clou avec quelques tirs primés.

L’Argentine perd beaucoup de ballons, elle est décrochée à la pause, avec treize unités de retard, et seul Nicolas Laprovittola est dangereux, avec déjà 21 points. Le trio Olynyk – Gilgeous-Alexander – Dwight Powell avait déjà fait des dégâts après 20 minutes, avec 29 points inscrits.

Nickeil Alexander-Walker éteint tous les espoirs des Argentins en début de troisième quart-temps, avec deux shoots à 3-pts de suite. Il y a quinze points d’écart à l’entame du dernier quart-temps et les Canadiens seront assez solides ensuite pour l’emporter sans trembler 99-87.

Olynyk termine avec 21 points, Gilgeous-Alexander avec 23 et Powell 12. En face, Facundo Campazzo marque 17 points et Gabriel Deck 16 pour soutenir Laprovittola et ses 30 points.

« On peut marquer beaucoup de points, on a énormément de talents, donc je ne suis pas surpris », a commenté Olynyk pour The Star. « On aurait pu faire mieux même puisqu’on a manqué des shoots faciles. »