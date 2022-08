Gustavo Ayon n’a jamais regretté de quitter la NBA

Entre 2011 et 2014, Gustavo Ayon a évolué en NBA. Le pivot mexicain a commencé par une saison aux Hornets, avant de passer par Orlando et Milwaukee en 2012/2013, puis de finir son aventure lors d’une dernière année à Atlanta.

Son passage ne fut pas mauvais, avec 4.7 points et 4.4 rebonds de moyenne en 16 minutes et 135 matches joués, mais davantage mitigé, avec quatre équipes connues en trois saisons.

« J’ai ressenti une immense joie, que je ne peux pas expliquer avec des mots, quand j’ai signé en NBA. Il faut le vivre », raconte-t-il à AS, alors qu’il vient d’annoncer sa retraite sportive. « J’avais réussi ce dont j’avais rêvé toute ma vie. La NBA, c’est merveilleux. Mais je ne voulais pas passer d’une équipe à une autre constamment. On peut jouer dans une formation, puis ne plus jouer dans l’autre. Il y a de l’incertitude. Je ne voulais pas de ça. J’aurais pu être en NBA pendant 15 ans, mais je voulais jouer. »

Le Mexicain était donc revenu en Europe, là où il avait commencé sa carrière, en Espagne précisément, puisqu’il s’était engagé avec le Real Madrid en 2014. Un choix gagnant car, en quelques années, il va remporter deux Euroleague et quatre championnats.

« Quand je suis arrivé à Madrid, j’ai évolué au plus haut niveau. L’Euroleague, c’est très proche de la NBA. Ça n’a pas l’exposition de la NBA en matière de marketing ou de spectacle, mais sportivement, ce n’est pas très loin. Je voulais être là-bas, faire partie de ça. J’étais un joueur important dans une équipe qui a gagné des titres. »

En 2019, à 34 ans et après son passage dans la capitale espagnole, on se souvient qu’Ayon espérait avoir une nouvelle chance en NBA. Finalement, elle n’arrivera pas.