Les premières photos de la MB. 02 ?

Sortie en exclusivité sur le compte Instagram @Spicychickenwings le jour de l’anniversaire du meneur des Hornets, la prochaine chaussure signature de LaMelo Ball serait déjà dans les tuyaux du côté de Puma !

Sur ces quelques photos, on peut voir un modèle dans la continuité de la MB.01, sortie en décembre dernier. On aperçoit une tige en mesh respirant dotée de motifs entre ailes et flammes, dans un style différent de la première chaussure signature du meneur des Hornets, de couleur différente de chaque côté.

La semelle pourrait être composée de mousse « Nitro » sur toute la longueur tandis que les finitions déjà présentes sur la MB.01 comme l’inscription « M.E.L.O. » au niveau du talon ou le logo « 1 of 1 » sont toujours là. Affaire à suivre !

(Via SneakerNews)

