Andre Drummond : « Detroit m’a offert la carrière que j’ai aujourd’hui »

Au regard du début de carrière d’Andre Drummond, on pouvait difficilement l’imaginer devenir un « grand voyageur » de la ligue en si peu de temps. Sélectionné à la 9e position de la Draft 2012 par Detroit, il n’a connu que les Pistons jusqu’à son transfert en février 2020 vers Cleveland. Soit plus de sept saisons, sans beaucoup de réussite collective, mais dans la stabilité.

Depuis les Cavs, il a enchaîné de courts passages chez les Lakers, les Sixers et les Nets. Sa bougeotte, plus ou moins voulue, s’est de nouveau manifestée cet été puisqu’il s’est engagé avec les Bulls pour un contrat de deux ans. Sa sixième équipe en deux ans et demi donc…

Le pivot, de passage dans le gymnase du Connecticut où il a passé ses jeunes années basket, compare cette séquence à « un voyage d’études. J’ai beaucoup bougé. Mais je contrôle ce que je peux. Pour moi, c’est plutôt sympa. Il faut voir ça comme un voyage sympa. J’ai pris cela comme un moment de plaisir, le fait de voir d’autres villes et de travailler avec d’autres franchises, en découvrant d’autres cultures. »

Le double All-Star, avec la franchise du Michighan, ajoute : « J’ai passé huit années consécutives au même endroit, j’ai adoré Detroit. Detroit m’a offert la carrière que j’ai aujourd’hui. »

Bientôt considéré comme le « meilleur rebondeur de l’histoire » ?

C’est là-bas, que le joueur arrivé dans la ligue à seulement 19 ans, a commencé à bâtir sa réputation de machine à double-doubles. Hormis sa saison rookie, où il évoluait encore derrière Greg Monroe dans la rotation, l’intérieur n’a pas connu une saison sous les 13 points et 13 rebonds de moyenne. Un modèle de régularité qui ne s’est toutefois pas traduit en beaucoup de victoires pour ses Pistons.

Auteur de plusieurs saisons à 15 rebonds par match, le pivot a ainsi remporté quatre titres de meilleurs rebondeurs de la ligue. C’est autant que Kevin Garnett, et un de moins que Dwight Howard ou Bill Russell. Actuellement 46e au classement du nombre total de rebonds captés en carrière (9 519), Andre Drummond possède tout de même la 10e meilleure moyenne de rebonds en carrière (13,3), juste devant un certain Dennis Rodman (13,1).

Ce sont suffisamment d’arguments pour lui pour se considérer comme l’un des meilleurs du domaine. « Je pense déjà en faire partie (des meilleurs rebondeurs de l’histoire). Je suis dans les temps. Et quand je prendrai ma retraite, on me considérera comme le meilleur rebondeur de l’histoire, si ce n’est pas déjà le cas. »

Une déclaration pleine de confiance qui devrait se heurter à la réalité statistique ainsi qu’à l’impact que ces rebonds peuvent avoir sur le sort d’une rencontre. À ce jeu-là, les géants Wilt Chamberlain, Bill Russell, qui ont tous les deux tourné à plus de… 20 rebonds de moyenne en carrière, ainsi que Dennis Rodman semblent encore avoir un paquet de longueurs d’avance sur lui…