Eurobasket 2022 | Vers un forfait de Daniel Theis ?

Les Allemands vont-ils perdre un second joueur NBA pour l’Eurobasket, après Moritz Wagner (blessé à la cheville) ? C’est bien possible puisque les nouvelles autour de Daniel Theis ne sont pas très bonnes.

On a appris que le pivot des Pacers est déjà forfait pour les deux prochains matches de l’Allemagne, contre la Suède et la Slovènie, pour les qualifications de la Coupe du monde 2023.

Il est blessé, sans que la nature de sa blessure ne soit connue, et il s’entraîne seul, toujours surveillé par le staff médical de la sélection nationale.

Un nouveau point sur sa situation sera effectué la semaine prochaine, quelques jours avant le début de la compétition européenne, et on saura alors s’il sera de l’aventure ou non.

Ce serait évidemment un coup dur pour l’Allemagne, placée dans le très relevé groupe B avec la France, la Lituanie, la Slovénie, la Hongrie et la Bosnie.