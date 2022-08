Euro 2022 | Moritz Wagner forfait pour l’Allemagne

À moins d’un mois du début de l’Euro 2022 (1-18 septembre), qu’elle jouera à domicile (Cologne puis Berlin), l’Allemagne a appris aujourd’hui une bien mauvaise nouvelle. À savoir le forfait de son intérieur Moritz « Moe » Wagner pour la compétition.

Blessé à la cheville, le joueur du Magic ne pourra ainsi pas prendre part au tournoi, aux côtés de son frère Franz, de Dennis Schröder ou encore de Daniel Theis. Un rêve qui s’envole pour lui, le natif de Berlin.

« Ça fait mal. J’attendais ce tournoi avec impatience depuis des années. Jouer avec mon frère en Allemagne, à Cologne et Berlin, lors d’un championnat d’Europe, c’est quelque chose dont je rêvais depuis longtemps. […] Je sais à quel point l’équipe nationale de basket compte en Allemagne. J’ai attendu tout l’été ce défi et je m’y suis préparé, à partir de ce que j’ai expérimenté la saison dernière. […] Le fait que ma cheville ne soit pas guérie est difficile à accepter, mais ça fait partie du jeu. Cette équipe est spéciale. J’ai hâte de la voir jouer et de la supporter. »

Sans Moritz Wagner, le sélectionneur Gordon Herbert s’appuiera donc surtout sur Daniel Theis dans la raquette. Ce forfait réduit aussi sa pré-sélection à 15 joueurs et il faudra encore libérer trois joueurs.

La pré-sélection de l’Allemagne — Robin Benzing (Fortitudo Bologne), Niels Giffey, Justus Hollatz (Breogan), David Kramer (Braunschweig), Leon Kratzer (Bonn), Maodo Lo (Berlin), Andreas Obst (Bayern), Kenneth Ogbe (Oldenburg), Dennis Schröder, Christian Sengfelder (Bamberg), Daniel Theis (Pacers), Johannes Thiemann (Berlin), Johannes Voigtmann, Franz Wagner (Magic) et Jonas Wohlfarth-Bottermann (Hamburg).

Crédit photo : FIBA.com