Préparation parfaite pour la Slovénie

Six matches, six victoires. Les Slovènes ont réussi une préparation à l’Eurobasket parfaite (comme la Lituanie et la France), terminée par une victoire 94-88 face aux Croates.

Pourtant, Luka Doncic n’était pas dans un grand soir, avec seulement 10 points à 2/9 au shoot. C’est encore une fois le revenant, Goran Dragic, qui a porté la Slovénie vers la victoire.

Après une première mi-temps à 16 points pour Vlatko Cancar, le nouveau joueur des Bulls a inscrit 14 de ses 19 points en seconde période. Avec un bon Dario Saric (18 points), les Croates avaient longtemps dominé et résisté, mais ils craquent à ce moment-là et les Slovènes l’emportent.

« On a corrigé les choses en second acte, on a fait un excellent troisième quart-temps », explique l’ancien meneur de jeu de Phoenix et Miami. « La réaction des joueurs a été excellente. On a vu qu’on pouvait bien jouer même sans Doncic. »