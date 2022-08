La Lituanie de Domantas Sabonis et Jonas Valanciunas termine sur un sans-faute

Elle attire sans doute moins les projecteurs que la Slovénie de Luka Doncic, la Grèce de Giannis Antetokounmpo ou la Serbie de Nikola Jokic. Mais la Lituanie est également une prétendante sérieuse à la médaille au prochain Euro. En témoigne la préparation de cette équipe portée par sa paire d’intérieurs 100% NBA, Domantas Sabonis et Jonas Valanciunas.

En s’imposant facilement face aux Pays-Bas (94-68), elle a remporté un septième match de suite et termine avec un bilan parfait, sans aucune défaite. Passé lui aussi, brièvement, par la grande ligue, Ignas Brazdeikis a terminé cette partie avec 16 points, tandis que le capitaine Valanciunas (14 points et 8 rebonds) et son compagnon de raquette (10 points et 5 rebonds) ont tous les deux apporté dessous, malgré un temps de jeu limité à moins de 20 minutes.

Autre figure bien connue de la scène internationale, Mindaugas Kuzminskas (11 points), a également dépassé la barre des dix unités. Quelques jours plus tôt, la Lituanie s’était imposée sur le fil (78-76) face à un adversaire d’un autre calibre, l’Espagne, grâce à un tir décisif de Ignas Brazdeikis. Celui-ci avait déjà inscrit 16 points dans ce match, tout comme son pivot Jonas Valanciunas.

Après ce 7-0 en matches amicaux, la formation balte, coachée par Kazys Maksvytis, va démarrer les choses sérieuses avec des confrontations face à la Hongrie et le Monténégro dans le cadre des qualifications à la prochaine Coupe du monde.

La huitième nation basket au monde, selon le classement FIBA, retrouvera la Hongrie, ainsi que la Bosnie-Herzégovine et surtout la France, l’Allemagne et la Slovénie au sein d’un groupe B particulièrement dense lors du prochain Euro.

47e nation au classement FIBA, les Pays-Bas joueront la Géorgie et l’Espagne pour tenter de se qualifier à la Coupe du monde. Puis évolueront au sein du groupe D, au championnat européen, en compagnie de la Serbie, Israël, la République tchèque, la Pologne et la Finlande.