Pour Mark Cuban, l’impact de Frank Ntilinika est très sous-estimé

Alors qu’on évoque des contacts entre les Cavaliers et des Mavericks autour du cas Collin Sexton, Mark Cuban assure que le départ de Jalen Brunson sera compensé par l’effectif actuel, et il pense beaucoup de bien de notre Frank Ntilikina national. L’ancien newyorkais a trouvé sa « niche » dans ce rôle de doublure défensive, et le patron des Mavs pense qu’il va exploser la saison prochaine.

« Les gens oublient que nous avons Frank, qui sera meilleur cette année » répond-il à propos des joueurs qu’il voit se développer en 2022/23. « Nous avons débuté la saison dernière avec Luka, JB et Frank et nous avons réussi à inverser la tendance plus d’un mois avant la trade deadline. Avec le retour de THJ (Tim Hardaway Jr.) et l’arrivée de Christian (Wood), je ne pense pas que marquer des points sera un problème pour nous. »

A la question de savoir quel est le joueur le plus sous-estimé de l’effectif actuel, Cuban ajoute : « Je pense à Christian et Franck. En particulier Frank. Ce qu’il réalisé en défense pendant les playoffs, alors qu’il était malade et blessé, c’était dingue ! »

Pour Wood, c’est évidemment du côté de l’attaque que son apport sera essentiel. En 4 ou en 5, l’ancien intérieur des Rockets peut flirter avec les 20 points et 10 rebonds chaque soir.

« Il est incroyable aux entraînements » poursuit Cuban. « On est vraiment, mais vraiment très excités de voir ce qu’il peut faire. Je pense que sa capacité à créer son tir et son adresse sont largement meilleures que ce qu’imaginent les gens. Il sera vraiment bon en défense dans notre système car il est mobile et il a de l’envergure. »