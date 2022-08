Le sélectionneur grec veut des équipes nationales à 14 joueurs

Cette année, Vincent Collet ne devrait pas avoir à beaucoup plancher sur la question. Avec les forfaits des uns et des autres, le sélectionneur français devra sacrifier un élément de son groupe actuel de 13 joueurs pour former l’équipe de France présente à l’Euro. Pour d’autres, ces choix et coupes dans l’effectif mobilisé en préparation s’annoncent plus délicats.

Dimitris Itoudis est de ceux qui aimeraient avoir davantage de marge de manœuvre pour composer un « roster ». Non pas simplement pour ne plus être face à un casse-tête au moment de trancher, mais pour prendre en compte d’autres facteurs. Alors celui-ci a une proposition simple à soumettre à la FIBA : passer de 12 à 14 éléments pour former les équipes nationales.

« Il est important que cette règle change. Les équipes nationales devraient pouvoir disposer de 14 joueurs disponibles dans les tournois FIBA. On vit à l’ère de pandémies, le niveau de compétition est plus que élevé dans la plupart des tournois et il y a également les blessures et le facteur fatigue. Ce n’est pas juste qu’une équipe se retrouve avec 11 joueurs à cause d’une blessure », énumère le sélectionneur grec, dont l’unique facteur nouveau mis en avant est celui lié au Covid.

On peut par exemple se rappeler que lors de la Coupe du monde 2006, la Grèce justement avait dû terminer la compétition avec 11 joueurs. Nikos Zisis avait en effet dû rejoindre l’infirmerie après avoir pris un coup au visage de la part d’Anderson Varejao dès la phase de poule.

Dimitris Itoudis dit aujourd’hui ne pas voir « de raison de ne pas avoir 14 joueurs disponibles. La FIBA prend des décisions en fonction de l’évolution du sport. En 2000, lors du Final Four d’EuroLeague (ndlr : une compétition FIBA à l’époque), on avait des effectifs à 10 joueurs. On est passés à 12 joueurs et maintenant je pense qu’il est temps de passer à 14. Je crois vraiment qu’il y a grand intérêt à cette évolution. »

À voir comment se positionnera la FIBA sur la question, alors que la NBA a par exemple déjà amorcé un virage favorable au gonflement des effectifs, avec l’instauration des « two-way contract ».