Americup 2022 | Norris Cole, Patrick McCaw et Jodie Meeks en tête de liste de la sélection américaine

Pendant que l’EuroBasket rythmera la rentrée sur le Vieux Continent, l’Americup se tiendra au Brésil du 2 au 11 septembre prochain. Tenante du titre, Team USA va se présenter avec un groupe de 15 joueurs invités à rejoindre le début du camp d’entraînement à Las Vegas ce mardi.

On peut noter la présence du double champion NBA avec le Heat Norris Cole, passé par Monaco, l’Asvel et Bourg-en-Bresse en Betclic Elite ces dernières saisons, avec un titre de champion de France 2021 à la clé avec l’Asvel.

Parmi les autres têtes de gondole, on retrouve le triple champion NBA avec les Warriors Patrick McCaw et le shooteur Jodie Meeks, qui s’est fait très discret ces trois dernières années. C’est Alex Jensen, assistant du Jazz, qui est le coach de cette équipe Z des Etats-Unis.

« Notre objectif est de toujours constituer une liste d’athlètes prêts à jouer le style de basket international au plus haut niveau. Ces joueurs ont un mélange d’expérience du basket US et du basket professionnel qui nous aidera à atteindre cet objectif », a déclaré Sean Ford, GM de la sélection américaine.

Dans le groupe C, Team USA affrontera le Mexique le 2 septembre, le Vénézuela le 4 et le Panama le 5.

La liste des 15 joueurs invités au camp d’entraînement

Norris Cole, Patrick McCaw, Jodie Meeks, Zylan Cheatham, Gary Clark Jr., Derek Culver, Will Davis II, Orlando Johnson, Anthony Lamb, Frank Mason III, Jeremy Pargo, Elijah Pemberton, Kendall Smith, Craig Sword, Stephen Zimmerman.