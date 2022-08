Les Lakers toujours à la recherche de shooteurs

Avec 12 paniers primés chaque soir et un peu moins de 35% de réussite l’an passé, les Lakers se situaient dans la partie basse du classement des meilleures équipes de la ligue à 3-points. On ne sera donc pas surpris d’apprendre que les Californiens veulent corriger le tir.

Adrian Wojnarowski rapporte que Rob Pelinka reste « très actif » pour récupérer des shooteurs, ainsi que d’ajouter sans doute un peu de taille à l’effectif. Le GM devrait poursuivre des manœuvres dans ce sens jusqu’à l’ouverture du « training camp » et le démarrage de la saison prochaine.

Il faut dire que le dirigeant a certes injecté du sang neuf, et jeune, au sein de son effectif mais pas vraiment de spécialiste de la discipline. Troy Brown Jr. tournait par exemple à 35% de réussite derrière la ligne à 3-points, tandis que les autres nouveaux arrivants, Lonnie Walker IV (31%) et Juan Toscano-Anderson (32%), faisaient moins bien.

Joe Harris dans les valises de Kyrie Irving ?

Avec ses 38% d’adresse en 2021, le revenant Kendrick Nunn pourrait avoir son utilité dans ce secteur. Mais il n’est pas certain, en l’état, que les Lakers progressent beaucoup collectivement par rapport à la saison dernière. D’autant que les bons éléments en la matière ne sont plus là. Malik Monk a filé aux Kings et Carmelo Anthony n’a toujours pas de contrat.

On connaît pourtant l’importance d’entourer LeBron James, ainsi qu’Anthony Davis et Russell Westbrook, de shooteurs pour optimiser le « spacing » autour de ce trio. La saison dernière, le premier cité était celui qui rentrait et tentait le plus de tirs primés de l’équipe (3/8 en moyenne, soit 36%). Le « King » ne s’était jamais autant appuyé sur le tir primé en carrière.

Du côté des pistes, celle qui mène à Buddy Hield semble compliquée puisque les Pacers ne sont pas intéressés par Russell Westbrook, et que les Lakers ne veulent pas lâcher deux premiers tours de Draft. On a aussi évoqué Joe Harris dans le cadre d’un échange impliquant Kyrie Irving. Mais les doutes sur son état physique et ses deux années de contrat à 19 millions de dollars par an sont des freins à une éventuelle venue.