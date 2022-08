Tyler Herro désormais habitué aux rumeurs de transfert

Ne comptez pas sur Tyler Herro pour se laisser déstabiliser par les rumeurs de trade. Éligible à une prolongation de 188 millions de dollars sur cinq ans, l’arrière négocie plutôt un accord autour de 100 millions de dollars sur quatre ans avec le Heat, mais il sait qu’il sera constamment au cœur des discussions autour de la venue d’une superstar à Miami, pour laquelle il serait l’une des monnaies d’échange.

Pas de quoi perturber le joueur, concentré sur son intersaison et l’exercice à venir, à Miami… ou ailleurs.

« Chaque été, c’est comme ça », a-t-il déclaré a l’occasion d’un rassemblement de sa fondation pour récompenser neuf étudiants de la Heat Academy, qui se sont vus remettre un chèque de 500 dollars chacun pour préparer leur rentrée des classes. « Je veux dire que depuis que je suis ici, mon nom fait partie des rumeurs. Alors les rumeurs, ça ne me dérange pas. Que je sois au Heat ou ailleurs, je me prépare pour la saison ».

Dans l’incertitude jusqu’au début de la saison

Depuis le début de l’été, les potentielles arrivées de Donovan Mitchell ou Kevin Durant ont beaucoup fait parler en Floride. Le fait est que s’il signe sa prolongation de contrat, il sera intransférable jusqu’à l’été prochain.

Miami devrait attendre jusqu’au dernier moment (le début de la saison régulière) pour le prolonger, ou prendre le risque de le re-signer en juillet 2023. Dans ce cas, le Heat aura toujours la main puisque Tyler Herro serait encore free agent protégé, comme ça a été le cas cet été pour Deandre Ayton avec Phoenix, qui a finalement « matché » l’offre de 133 millions de dollars des Pacers afin de conserver son pivot.

« J’en sais autant que vous sur ce qu’il se passe », a-t-il déclaré sur sa potentielle prolongation de contrat. « J’attends juste mon tour et nous verrons. Il y a une date limite, mais je vais laisser mon agent s’en occuper et voir comment ça tourne ».

À seulement 22 ans, Tyler Herro dispose déjà d’une solide expérience, entre sa saison rookie tonitruante conclue en finale NBA dans la « bulle » d’Orlando, un exercice sophomore plus compliqué puis son retour au top en 2021/22, concrétisé par un titre de sixième homme. Ce qui l’attend ne l’inquiète donc pas plus que ça.

« Plus vous vieillissez, plus vous passez d’années dans la ligue, plus vous réalisez que c’est ce qui arrive dans la partie business », a-t-il ajouté. « Vous pouvez être dans une ville un jour, dans la ville suivante le jour suivant. Mais au bout du compte, il s’agit de se concentrer sur soi et de s’améliorer chaque jour de l’été. Comme je l’ai dit, quelle que soit l’équipe dans laquelle je me trouve, je suis prêt à jouer ».

L’ancien pensionnaire de Kentucky se concentre donc sur son travail personnel, avec l’intention de faire le maximum pour regagner une place de titulaire la saison prochaine, son premier objectif.

« J’essaie simplement de reprendre du poids. Je veux devenir plus fort, m’améliorer en défense et continuer à faire ce que je fais en attaque », a-t-il conclu.