Joe Dumars raconte le transfert raté de Kobe Bryant aux Pistons en 2007

C’est un des transferts ratés qui revient le plus sur le devant de la scène médiatique depuis maintenant quinze ans.

En 2007, les Lakers et Kobe Bryant étaient proches du divorce et une des destinations évoquées pour récupérer l’homme aux 81 points fut Detroit.

Les Pistons avaient besoin d’un nouveau souffle après les années réussies en 2004 et 2005 (le titre puis une défaite face aux Spurs en Finals) et l’arrivée de l’arrière All-Star aurait été un énorme coup.

Sauf que Kobe Bryant, qui a confirmé l’information des années après, a refusé car la franchise du Michigan ne faisait pas partie des équipes qu’il espérait. Joe Dumars, alors GM des Pistons, donne sa version aujourd’hui.

« Parmi les gens qui savaient pour cet échange, il y avait moi et Mitch Kupchak. Le GM actuel des Lakers aussi, Rob Pelinka, puisqu’il était l’agent de Kobe à l’époque. Sans oublier Bill Davidson, le propriétaire des Pistons, et Jerry Buss », rappelle le nouveau vice-président de la ligue pour le podcast The Crossover. « Kobe voulait partir et deux équipes avaient assez d’éléments pour un transfert comme ça d’après Kupchak : les Bulls et nous. Il m’a appelé pour qu’on essaie de monter quelque chose en quelques jours. On est tombé d’accord. »

Est-ce bien alors Kobe Bryant qui a empêché le transfert de se faire, en le refusant ?

« Kobe était le seul joueur à avoir une clause de non-transfert dans son contrat à l’époque. Il devait être d’accord avec l’échange. Mitch a parlé de ça avec Kobe et avec Buss. Ce dernier était d’accord. Mitch m’a ensuite expliqué que Kobe avait besoin de 24 ou 48h pour en parler avec sa famille. Je crois que Buss avait besoin d’une réponse rapide. Kobe ne voulait pas être forcé à prendre une décision aussi rapidement. »

« Plus ça prend du temps, moins ça peut se faire »

Sauf que le propriétaire des Lakers ne semble pas assez patient pour attendre la réponse de sa superstar, et c’est lui en quelque sorte qui fait dérailler la machine.

« Buss lui a donné une journée. Après, c’était terminé. Kobe a refusé de prendre une décision en si peu de temps. Buss s’est donc retiré. Il a tenté de mettre un transfert en place, Bryant n’a pas suivi, donc les Lakers avancent et le transfert était abandonné. Mitch m’a appelé pour me dire que les Lakers n’étaient plus dans la danse, que Buss avait dit non. »

Les Pistons n’étaient pas loin de réaliser un énorme transfert. Et si Jerry Buss avait été plus patient, Kobe Bryant aurait-il accepté ? Joe Dumars a-t-il cru cela possible durant les heures d’attente ?

« Je pensais que cela allait fonctionner », reconnait l’ancien joueur de Detroit. « Quand on a raccroché avec Mitch, on était d’accord. Maintenant, il fallait que Kobe approuve. Mais il y a une chose importante dans n’importe quel transfert ou n’importe quelle négociation : plus ça prend du temps, moins ça peut se faire. Donc comme ça n’a pas marché dans les premières heures, quand on a passé les 24h, je me suis rendu compte que ça pouvait capoter. »

Pour rappel, les Pistons avaient offert Rip Hamilton, Tayshaun Prince, Amir Johnson et un premier tour de Draft.