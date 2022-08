L’équipe de France a entamé sa préparation à l’EuroBasket 2022, avec quatre matchs amicaux au programme et deux matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2023 avant de réellement entrer dans le vif du sujet, le 1er septembre prochain face à l’Allemagne, à Cologne.

Pour accompagner ce mois de prépa et maintenir les fans des Bleus au cœur de l’action, la FFBB a dévoilé un nouveau format vidéo intitulé « Quotidien », afin retracer les différentes étapes de la préparation.

Après Bologne, les Français ont posé leurs valises à Montpellier pour affronter à nouveau la sélection transalpine. L’occasion de se plonger dans l’intendance dans l’épisode 5 avec les conditions de déplacement des joueurs (en avion privé désormais) et de transports de marchandises, estimées à près d’une tonne pour la délégation.

L’épisode 6 évoque l’hygiène de vie, un élément de préparation au moins aussi important que tout le reste, à commencer par bien manger et bien dormir. Chaque joueur a aussi ses petites habitudes qu’il essaie de conserver afin d’être le plus performant possible.

Episode 5 – Intendance

Episode 6 – Hygiène de vie

Les premiers épisodes à retrouver ici