Hall of Fame 2022 : Manu Ginobili sera présenté par Tim Duncan

Le 11 septembre prochaine, 13 légendes de la NBA seront intronisées au Hall of Fame. Parmi elles, on trouvera notamment Manu Ginobili, l’un des piliers de cette cuvée 2022, pour son palmarès, sa longévité, sa fidélité aux Spurs et bien sûr ce qu’il a apporté au jeu, comme ce qui a été popularisé aux Etats-Unis comme « l’Euro Step ».

Depuis hier, on sait qui fera le « speech » de présentation lors de son intronisation. Il s’agit tout simplement de Tim Duncan, intronisé de son côté en 2020.

Autres leaders de la sélection 2022, Tim Hardaway et la triple championne WNBA Swin Cash seront présentées par cinq personnes, avec la présence d’Isiah Thomas pour chacun d’entre eux. Tamika Catchings, Teresa Weatherspoon, Tina Thompson et Geno Auriemma complèteront le casting pour Swin Cash. Pour Tim Hardaway, ce seront Mitch Richmond, Chris Mullin, Yolanda Griffith et Nate Archibald qui accompagneront Isiah Thomas.

La liste complète des autres « présentateurs » :

Lindsay Whalen, présentée par Dawn Staley et Charles Barkley

Bob Huggins, présenté par Jerry West et Rod Thorn

George Karl, présenté par Roy Williams, Gary Payton et Bobby Jones

Marianne Stanley, présentée par Cathy Rush, Lisa Leslie et Nancy Lieberman

Hugh Evans, présenté par Reggie Miller et George Gervin

Theresa Shank-Grentz, présentée par Cathy Rush, Charles Barkley et Vivian Stringer

Del Harris présenté par Nancy Lieberman, John Calipari et Sidney Moncrief

Lou Hudson présenté par Spencer Haywood et Jamaal Wilkes

Larry Costello présenté par Billy Cunningham, Wayne Embry et Bob Dandridge

Radivoj Korac, présenté par Spencer Haywood