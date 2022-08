Arrivé en même temps que James Borrego, Jordan Surenkamp aura survécu au départ de son ancien référent, remplacé cet été par Steve Clifford, de retour sur le banc des Hornets.

Après avoir coaché en Summer League, Jordan Surenkamp a donc été conforté en tant que coach de G-League du Greensboro Swarm, l’équipe de développement affiliée à la franchise de Charlotte. Sa connaissance du roster et de joueurs comme Kai Jones, JT Thor ou James Bouknight constitueront forcément un atout pour la structure.

Assurer la continuité dans le changement

Sa principale mission va maintenant consister à répercuter les principes de jeu et la philosophie de Steve Clifford afin que ses joueurs soient prêts à l’éventualité d’être appelés en équipe première.

« Je pense que l’élément important est la transparence et la communication, aider les gars à comprendre qu’il y a un plan clair en place pour leur croissance et leur développement et s’assurer qu’ils comprennent à quoi ça ressemble. Que ce soit à Charlotte à certains moments ou à Greensboro à d’autres », a-t-il rappelé. « L’autre aspect important est la cohérence entre ce qui se passe à Charlotte et à Greensboro du point de vue du basket. J’ai essayé de faire de mon mieux l’année dernière avec coach Borrego et son équipe et je vais faire exactement la même chose avec coach Clifford : comprendre le style de jeu, la terminologie, la philosophie et comment nous allons jouer des deux côtés du terrain. Toutes ces choses sont extrêmement importantes, de sorte que lorsque les gars ont l’occasion de bénéficier d’un temps de développement supplémentaire à Greensboro ou lorsqu’il est temps pour eux d’aller à Charlotte et d’avoir une opportunité, toutes ces choses sont simplifiées. L’idée est qu’ils puissent très facilement jouer à Greensboro un soir et se sentir à l’aise pour venir jouer à Charlotte le lendemain ».

La gestion et le développement des rookies Mark Williams et Bryce McGowens lui sera aussi sans doute confiée.