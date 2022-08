Giannis Antetokounmpo investit dans une entreprise de santé en ligne

Son visage occupe déjà en grand la page d’accueil du site internet. En milieu de semaine dernière, la startup israélienne Antidote Health a annoncé que Giannis Antetokounmpo allait devenir l’ambassadeur de cette société spécialisée dans les technologies de la santé.

We are proud to announce that superstar basketball player @Giannis_An34 has joined #AntidoteHealth as we revolutionize #healthcare in the U.S. pic.twitter.com/uQwmp2eJWs — Antidote Health (@AntidoteAI) August 10, 2022

La superstar des Bucks investit dans l’entreprise avec pour mission de fournir des soins de santé abordables et accessibles à chaque Américain, « indépendamment de sa race, de son lieu de résidence ou de sa situation ». Son investissement, « significatif », dont le montant n’a pas été communiqué, s’inscrit dans le cadre de l’aide apportée aux communautés, dont la sienne à Milwaukee, dans le Wisconsin.

Des rendez-vous médicaux en ligne

« Je crois que chaque être humain a le droit de bénéficier de soins de santé de qualité à un prix abordable », affiche le double MVP, en rappelant un bout de son histoire personnelle : « Mes frères et sœurs et moi avons grandi dans la pauvreté et la marginalité. Malgré le soutien de parents aimants, obtenir des soins de santé était un combat. C’est pourquoi je compatis avec les nombreux Américains qui ne peuvent pas poursuivre leurs rêves parce qu’ils ne peuvent pas se payer des soins de santé. »

« Alors que les fans de sport voient un joueur légendaire qui a un jour décroché le plus gros contrat de l’histoire du basket, il y a une autre facette de Giannis qui raconte les difficultés auxquelles sa famille de huit personnes a été confrontée. Il a un grand cœur et beaucoup de compassion. Il a conscience des obstacles à l’accès à des soins de santé abordables et sait que le maintien de la santé physique et mentale peut faire la différence entre la souffrance et le bonheur, l’échec et la réussite », juge Avihai Sodri, cofondateur de la société.

Aux États-Unis, près de 30 millions de personnes de moins de 65 ans ne sont pas assurées, selon les données les plus récentes des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies. Une autre étude a révélé que plus d’un tiers des Américains – avec ou sans assurance – ne seraient pas en mesure de payer les soins nécessaires.

Antidote Health assure fournir une couverture santé aux personnes non assurées grâce à des rendez-vous médicaux en ligne rapides et abordables, leur permettant d’obtenir des ordonnances pour des médicaments et des tests.