Après le transfert de Monte Morris, Bones Hyland est conscient d’être attendu

Sa réaction lorsqu’il a appris le transfert ? « C’est le moment d’y aller. » Bones Hyland pourrait être l’un des bénéficiaires de la principale transaction estivale des Nuggets avec les départs de deux titulaires vers Washington, Will Barton et Monte Morris, en échange de Kentavious Caldwell-Pope et Ish Smith.

« Je savais de quel transfert il était question. Ils m’avaient déjà contacté en amont pour me faire savoir ce qui se passait. Après l’échange, les entraîneurs et les joueurs m’ont appelé pour me dire qu’ ‘Il est temps d’y aller et d’être Bizzy (ndlr : un surnom). C’est une grande opportunité pour toi. ‘ Et ils me disent chaque jour : ‘ Tu vas avoir un rôle important, beaucoup plus de minutes, alors vas-y et sois toi-même’ », rapporte le joueur de 21 ans.

Malgré l’arrivée d’Ish Smith, le « sophomore » devrait effectivement être mobilisé puisque le nouvel arrivant est plutôt attendu comme une troisième rotation. Le grand revenant, Jamal Murray, devrait retrouver naturellement son poste de meneur titulaire. Mais en cas de pépin physique ou de retour en douceur, Bones Hyland, qui pourra aussi relayer « KCP », sera visiblement celui que les Nuggets attendront.

Lui qui a joué 19 minutes en moyenne lors de sa saison rookie (moyennant 10 points, 3 rebonds et 3 passes), et à peu près autant en playoffs, assure d’ailleurs qu’il ne fera plus l’objet de restriction niveau temps de jeu.

I’m Stronger, Faster , & Got Way Better! This Off-Season has been Great for me!! I cannot wait man I cannot wait.. — Bones Hyland (@BizzyBones11) August 8, 2022

Occupé cet été à affronter des « prospects » et à se montrer lors de matchs en Pro-Am, le 26e choix de la draft 2021 a profité de cette intersaison pour prendre un peu de muscle. Avec cinq kilos de plus sur la balance, le poids plume (1,90 mètre et 80 kilos) se sent bien et prêt. « J’ai l’impression d’avoir progressé dans tous les domaines. »

Capable de prendre feu tel un Jamal Crawford, pour qui il a beaucoup d’estime (et réciproquement), a plus d’une fois montré ses qualités de scoreur. Mais pour gagner la pleine confiance de Michael Malone, il devra être davantage régulier de l’autre côté du terrain.

« Je pense que c’est surtout la partie défensive (qu’il doit bosser), mais je sais que je peux défendre. Cette année, je n’étais pas un joueur ciblé. Quand je m’y mets, je sais que je peux défendre. Je dois le faire et être prêt à le faire sur chaque possession », termine le meneur-arrière dont le discours devrait séduire son coach.