La NBA passe le cap des 70 millions d’abonnés sur Instagram

Plus de 50 000 posts, un bon millier de comptes suivis et désormais… plus de 70 millions d’abonnés. La NBA vient de franchir cette barre symbolique sur son compte Instagram. Ce qui, selon Basketball News, permet à la grande ligue de consolider sa place dans le top 10 des marques les plus suivies sur la plateforme de partage de photos.

Sur Instagram, la ligue américaine de basket surpasse ainsi largement l’audience des trois principales autres entités sportives majeures. En cumulé, NFL (25 millions), MLB (9 millions) et NHL (5,5 millions) ont toujours moins d’abonnés que la NBA !

Et cette dernière continue de croître à un rythme rapide, puisque la NBA a compté un total de 18 millions de followers supplémentaires sur Twitter, Instagram, YouTube, TikTok et Facebook en 2021, un record parmi toutes les ligues de sport professionnel américaines.

Avec une subtilité importante en termes de stratégie : produire du contenu personnalisé plutôt que de recycler. « Il s’agit d’optimiser le contenu pour la plateforme sur laquelle on se trouve et ne pas se contenter de diffuser le même contenu sur toutes nos plateformes, en cultivant cette base de fans et en leur donnant exactement ce qu’ils veulent. C’est en quelque sorte la clé de notre succès », dévoile Kevin Esteves, l’une des têtes pensantes de cette philosophie, recruté en 2012.

On rappelle que les dernières Finals ont fait exploser les réseaux sociaux de la ligue, qui surfait déjà sur une très bonne dynamique sur Google par exemple.

À noter enfin que sur Instagram, la marque la plus suivie n’est autre que… la plateforme elle-même avec plus de 500 millions d’abonnés. Elle devance National Geographic (237 millions), Nike (234) et les clubs de football du Real Madrid et de Barcelone (plus de 100 millions chacun).