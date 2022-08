Victor Oladipo prépare avec appétit son « Revenge Tour »

« Je suis l’un des meilleurs joueurs du monde, point final. Je pense que ma blessure a en quelque sorte construit une fausse idée de qui je suis en tant que joueur ».

Victor Oladipo a profité de son invitation au VC Show animé par Vince Carter pour réhabiliter la place qu’il estime être la sienne en NBA. Un joueur qui a été un « franchise player » à Indiana (MIP, All-Star, All-Defensive First Team et All-NBA Third Team en 2018) mais qui a fini par être « déclassé » à cause de graves blessures.

Comme une renaissance

À la relance à Miami, il a montré sur la fin de saison et les playoffs que son talent ne s’était pas envolé. Et forcément, il a l’envie de se rassurer et de confirmer que blessures sont bel et bien derrière lui.

« Rien que d’y penser, ça me démange », a-t-il d’ailleurs poursuivi. « C’est tellement fou. C’est comme une renaissance. Même si je suis dans ma 10e année, j’ai l’impression d’être comme un rookie à nouveau. C’est comme l’an 1, mais avec un peu d’expérience ».

Après des années de galère, l’arrière dit préparer un « Revenge Tour », déterminé à montrer qu’il en a encore sous le pied, précisant qu’il n’avait plus bénéficié d’un été complet pour s’entraîner depuis 2018.

« Quand je dis vengeance, je parle de vengeance divine. On a raté mon opération, je me suis rassis. Je me suis déchiré le quadriceps, je me suis rassis. Mais maintenant, c’est à moi de me lever. Je le crois vraiment. Donc c’est le « Revenge Tour ». C’est de ça dont il est question. En y allant un jour après l’autre. C’est un travail constant, chaque jour. C’est ce sur quoi je me concentre », a-t-il ajouté.

Russell Westbrook sur la même tournée ?

À ses côtés ces derniers temps, Victor Oladipo peut compter sur son ancien coéquipier Russell Westbrook (à Oklahoma City en 2016/17) pour le pousser lors de leurs entraînements à Los Angeles. Comme l’a souligné Vince Carter, le meneur des Lakers pourrait bien aborder la saison à venir exactement dans le même état d’esprit.

« Nous sommes sur la même longueur d’onde. Tu l’as dit mieux que moi, il faudrait que tu t’assoies avec lui pour comprendre où il en est. Mais il est bien là ! Et il comprend que moi aussi. Nous avons un respect et un amour mutuels. Donc au bout du compte, nous allons nous pousser et nous assurer que nous comprenons quelle est notre mission, notre objectif. Nous n’allons pas laisser l’autre échouer (…). C’est fou quand on y pense parce que lorsqu’on jouait ensemble, on n’aurait jamais pensé que 5-7 ans plus tard nous serions là tous les deux, et un peu dans la même situation ».

En attendant la reprise, le Floridien est donc au boulot, guidé par cet objectif.

« Je pense vraiment que je vais y arriver, et c’est ce que j’essaie d’abord de me prouver à moi-même : que je suis capable de faire de grandes choses, encore aujourd’hui. Ce n’est jamais trop tard, malgré ce que les gens peuvent dire, ce que tout le monde peut penser ou ce qu’on peut vous dire » conclut-il ainsi.