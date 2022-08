Giannis Antetokounmpo toujours vert pour sa 10e saison en NBA

Après neuf saisons, Giannis Antetokounmpo a tout gagné ou presque. Avec les trophées de MIP en 2017, de MVP en 2019 et 2020, de défenseur de l’année en 2020 et enfin de champion et de MVP des Finals en 2021, le Grec a déjà marqué son époque et l’histoire de la NBA.

Pourtant, il reste encore jeune puisqu’il fêtera seulement ses 28 ans le 4 décembre et va disputer sa dixième saison lors du prochain exercice.

« Je suis un vieil homme, mais dans ma tête, j’ai l’impression d’avoir joué cinq saisons », s’amuse l’intérieur des Bucks pour NBC Sports. « J’ai tellement d’énergie, d’appétit pour accomplir encore plus. Beaucoup savent que je suis un gagnant, j’adore gagner. J’aime tout donner sur le parquet. »

Dix ans déjà. Comme Giannis Antetokounmpo, qui est arrivé en NBA à 18 ans en 2013, a explosé après plusieurs saisons, surtout à partir de 2016/17, quand il est devenu une star identifiée, on peut parfois oublier qu’il a une décennie dans les jambes. Mais lui en est pleinement conscient.

« Je suis d’accord avec ça : les gens oublient que je suis dans la ligue depuis dix ans et me voient encore comme un gamin. Comme un nouveau joueur qui doit faire sa place », poursuit le All-Star de Milwaukee. « Je me sens différent. Quand j’avais 18 ans, je mangeais des burgers, je buvais des sodas. En vieillissant, on se rend compte qu’il faut avoir une vie saine. Je prends le plus possible soin de mon corps. »

La star de la sélection grecque désire garder un esprit juvénile pour aborder la seconde partie de sa carrière. Comme Kobe Bryant lui avait conseillé de le faire il y a quelques années.

« Je ne vais pas dévoiler les conversations que j’ai partagées avec lui, mais oui, on en a un peu parlé. Il faut rester jeune, être curieux, toujours poser des questions. Toujours essayer de progresser, et lui l’a fait jusqu’à 38 ans, et même après le basket. »