Will Barton fier de son parcours à Denver

Depuis le 6 juillet, Will Barton est devenu un joueur des Wizards dans un échange impliquant également Monte Morris, contre Kentavious Caldwell-Pope et Ish Smith. La fin pour lui d’une aventure de près de huit ans à Denver.

Forcément, la nouvelle n’a pas été facile à digérer, et le joueur a concédé le choc reçu lors du « trade ».

« Ça a été un choc, dans la mesure où évidemment j’étais là depuis huit ans et on a fait tant de choses ensemble là-bas. Donc c’est toujours un choc lorsque vous restez quelque part pendant si longtemps et que vous partez. D’un autre côté, je l’ai accepté et je suis prêt à débuter un nouveau chapitre », a-t-il déclaré.



Parti des bas-fonds de la conférence Ouest

Avant de refermer la parenthèse Nuggets et de se consacrer à sa nouvelle aventure à Washington, Will Barton a tout de même exprimé sa fierté d’avoir vu évoluer la franchise de Denver au fil des années. Lors de sa première saison en 2014/15, les Nuggets avaient terminé à la 12e place de l’Ouest avec un triste bilan de 30 succès pour 52 défaites.

Sept ans plus tard, Denver vient d’enchaîner une quatrième participation consécutive aux playoffs après avoir atteint le Top 3 à trois reprises, avec une participation en finale de conférence à la clé.

« Le plus gros truc, c’est d’avoir réussi à inverser la tendance. Je suis arrivé ici, nous n’étions pas bons. Nous n’avions pas une bonne culture. Voir où nous en sommes aujourd’hui, et savoir que j’ai joué un rôle important dans ce processus, ça ne peut pas être plus gratifiant. C’est la plus grande réussite quand je regarde en arrière ».

L’esprit apaisé, le voilà désormais face à un défi similaire à l’Est, avec les Wizards. « Dans ma tête, je veux aller là-bas et d’aider à faire la même chose que ce que j’ai aidé à faire à Denver ».