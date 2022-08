Bobby Portis, au nom de la mère

Comme Stephen Curry, Bobby Portis a choisi de mettre à profit son aura pour participer à la lutte pour l’émancipation des femmes dans la société.

Le meneur de jeu des Warriors s’est investi sur la question après avoir eu deux filles. Pour l’intérieur des Bucks, c’est en grande partie dû à sa mère, qui l’a élevé seule avec ses petits frères, que lui est notamment venu l’idée de créer une fondation pour soutenir les femmes célibataires.

« J’ai grandi avec une mère célibataire. Elle faisait ma fierté et mon bonheur. Ma mère a travaillé dur pour prendre soin de moi et de mes petits frères. Le fait de pouvoir aider les autres a toujours été ma vocation, quelque chose que j’ai toujours voulu faire dans la vie. C’est une de ces choses qui avaient du sens », a-t-il déclaré. « Je salue donc ma mère. Évidemment, c’est une mère célibataire, et ça a été dur pour elle. Un grand merci à ma mère pour m’avoir montré comment travailler dur et comment faire profiter les autres de mes bienfaits ».

Ses jeunes années dans l’Arkansas n’ont pas été simples mais sa mère a toujours été là, mêmes aux pires moments.

« J’ai vécu dans 17 ou 18 maisons différentes pendant mon enfance. C’était toute la motivation dont j’avais besoin pour être honnête. Juste des situations folles dans lesquelles nous étions. Vivre dans des maisons parfois avec 12, 13 autres personnes. Parfois, si vous ne rentriez pas assez tôt pour avoir le lit, vous dormiez sur le sol ».

Boucler la boucle

Bobby Portis a pu mettre définitivement sa mère ainsi que sa famille à l’abri en signant cet été une prolongation de quatre ans pour 48.5 millions de dollars avec les Bucks. Là encore, lorsqu’il regarde en arrière et revoit les étapes qui l’ont emmené jusqu’en NBA, c’est à sa mère que Bobby Portis pense en premier.

« Une chose que ma mère a vraiment fait pour moi, c’est que lorsqu’il était temps pour moi de faire du sport, elle a toujours fait en sorte que j’y sois », a-t-il poursuivi. « Quand c’était le moment pour moi d’aller jouer au football ou au basket, ma mère prenait toujours le temps de s’assurer que j’allais à l’entraînement ou que j’allais à mes matchs. Elle n’était pas nécessairement toujours présente à tous mes matchs parce qu’elle devait travailler pour s’occuper de nous, mais elle s’assurait que je puisse y aller. Et une fois que j’ai grandi, que j’ai commencé à m’améliorer un peu, j’ai su que je pouvais probablement changer la vie de ma mère et aider à changer la vie de mes petits frères grâce au basket ».

Avec la « Bobby Portis Foundation », la boucle est désormais bouclée, et c’est à son tour de venir en aide aux mères seules en difficulté.