La Nike Air Penny 2 refait surface

Après « The Social Status », Nike a décidé de s’associer à une autre marque américaine renommée, « Stussy », pour redonner vie à la Nike Air Penny 2. Depuis la France, c’est surtout l’occasion de revoir ce modèle emblématique, conçue pour Penny Hardaway et sortie en 1996.

Le coloris présenté est entièrement noir, avec seuls les logos Nike et Stussy en blanc. Le logo « Penny » a par exemple disparu. On note aussi la présence d’une unité Zoom à l’avant du pied et d’une unité Air Max au niveau du talon, l’ensemble reposant sur une semelle extérieure… noire.

Le modèle apparaîtra sur l’application SNKRS d’ici la fin 2022, à un prix annoncé de 170 dollars.

(Via NiceKicks)

