Pas d’accord mais des négociations sereines entre Collin Sexton et les Cavs

À l’instar des Nets avec leurs vedettes, la situation de Collin Sexton chez les Cavaliers ne se décante pas. Mais contrairement à l’imbroglio autour de Kevin Durant et Kyrie Irving, le positif est que, selon Cleveland.com, les négociations en cours ne sont « pas litigieuses ».

Pour autant, le terrain d’entente entre les deux parties semble encore loin d’être trouvé. Son agent, Rich Paul, continue de penser que son client mérite le salaire digne d’un arrière titulaire, un statut qu’il devrait abandonner la saison prochaine en raison de la prise de pouvoir de Darius Garland et de l’arrivée de Caris LeVert. Soit une rémunération annuelle supérieure à 20 millions de dollars, à l’instar des contrats de Jalen Brunson et d’Anfernee Simons.

Rich Paul s’est entretenu avec le président des Cavs, Koby Altman, fin juillet, mais aucune des deux parties ne semblerait jusqu’ici disposée à renoncer à ses exigences. Même si elles réalisent qu’un accord doit être conclu avant le début du camp d’entraînement.

La « qualifiyng offer » comme option de secours

Déterminés à éviter la « luxury tax », les Cavs auraient bien mis sur la table une offre à 40 millions de dollars sur trois ans. Un montant susceptible de faire doubler le salaire annuel du joueur (6.3 millions de dollars l’an passé), mais qui reste loin de ses prétentions.

Reste l’option « qualifying offer ». L’arrière de 23 ans, qui sort d’une saison quasi blanche (11 matchs) à cause de sa déchirure du ménisque, serait toujours ouvert à la possibilité d’accepter cette somme de 7 millions de dollars, à laquelle il peut prétendre depuis qu’il a été protégé par Cleveland avant que la « free agency » ne démarre, et qui lui permettrait de rester à Cleveland la saison prochaine, puis d’être « free agent » non protégé l’été suivant.

Bien que la date limite pour se positionner sur cette offre est fixée au 1er octobre, les deux parties peuvent mutuellement convenir de prolonger cette date.